Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.
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Какие основные условия Украины на переговорах в Стамбуле?
Рустем Умеров отметил, что доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле.
Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета:
- Полное и безусловное прекращение огня, что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
- Организация встречи глав государств: президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами.
- Продолжение гуманитарного трека, предусматривающего возвращение всех пленных украинцев, в частности гражданских и детей, незаконно вывезенных в Россию.
Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле,
– заявил Умеров.
Он также отметил, что встреча лидеров – это инструмент, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Секретарь СНБО заверил, что Украина и президент Зеленский – готовы, но вопрос – готов ли Путин сесть за стол переговоров, не прячась за чужими мандатами.
"Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира – в частности Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", – резюмировал Рустем Умеров.
К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что на третьем раунде мирных переговоров с Россией украинская сторона будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.