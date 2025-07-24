Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.

К теме Дальние позиции, рабочие группы и короткие перемирия: в России сделали заявления по итогам переговоров

Какие основные условия Украины на переговорах в Стамбуле?

Рустем Умеров отметил, что доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле.

Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета:

Полное и безусловное прекращение огня , что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

, что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Организация встречи глав государств : президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами.

: президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами. Продолжение гуманитарного трека, предусматривающего возвращение всех пленных украинцев, в частности гражданских и детей, незаконно вывезенных в Россию.

Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле,

– заявил Умеров.

Он также отметил, что встреча лидеров – это инструмент, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Секретарь СНБО заверил, что Украина и президент Зеленский – готовы, но вопрос – готов ли Путин сесть за стол переговоров, не прячась за чужими мандатами.

"Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира – в частности Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", – резюмировал Рустем Умеров.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что на третьем раунде мирных переговоров с Россией украинская сторона будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.