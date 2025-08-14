Что происходит с российской экономикой?

На этой неделе Трамп уже посоветовал Путину сосредоточиться на восстановлении российской экономики, которая, по его словам, "сейчас не справляется", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Однако, по словам издания, оценка экономического состояния России может быть заниженной. Ситуация в экономике плачевная:

экономический рост замедляется, рост ВВП падает;

дефицит бюджета достиг наибольшего уровня за более чем 30 лет;

инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими;

банки уже предупреждают об угрозе долгового кризиса.

Путин до сих пор пытался сохранять стабильность, ведя сверхдорогую "специальную военную операцию", рассчитывая на высокую устойчивость россиян, которые пережили 70 лет коммунизма, распад СССР и многочисленные экономические кризисы, и поддержат его решение идти войной. Однако это равновесие разрушается на фоне падения нефтяных доходов,

– отмечает издание.

Важно! Встреча Путина и Трампа на Аляске согласовали после того, как американский президент пригрозил ввести новые санкции за покупку российской нефти.

Чего ожидают от саммита на Аляске?

По данным источников, Путин снова требует смягчения санкций как часть сделки на саммите с Трампом. Однако специалисты скептически относятся к этой встрече, видя в ней очередную попытку Кремля выиграть время.

Издание отмечает, что Путин оказался перед непростой дилеммой:

Если он продолжит войну, экономические проблемы могут возрасти, банки не выдержат долгового давления, а бюджет посыплется под действием новых санкций.

Однако мирное соглашение будет означать необходимость перевести экономику на мирные рельсы, а она сейчас слишком зависима от войны. Демилитаризация может привести к дефолтам крупных оборонных компаний и вызвать цепные последствия для экономики.

У Трампа в пятницу будет больше козырей, чем у Путина, но неизвестно, использует ли он их для поддержки позиции Украины, которая не согласится на обмен территорий за мир. Результат этой встречи, вероятно, покажет, кто лучше сыграл свою карту,

– говорится в публикации.

Стоит знать! Расходы Кремля на военные и оборонные нужды в этом году достигнут около 172 миллиардов долларов, что составляет примерно 8% ВВП страны. По словам экспертов, это не временный рост, а долгосрочный стратегический курс, поэтому, видимо, пока Россия не готова к демилитаризации своей экономики.