Что происходит с российской экономикой на фоне войны?

Десятки регионов в центральной и южной частях России уже чувствуют близость войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Дроны и иногда даже ракеты попадают в энергетические объекты и жилые здания страны. Сирены воздушной тревоги звучат почти каждую ночь. А вне линий фронта остальная Россия, включая Москву, начала чувствовать экономические последствия.

От сокращения расходов на продукты в домохозяйствах до проблем в сталелитейных, горных и энергетических компаниях – экономический двигатель страны демонстрирует многочисленные трещины. В то же время прежняя устойчивость, державшаяся на огромных бюджетных вливаниях и рекордных энергетических доходах, проходит испытания.

Обратите внимание! Ситуация подчеркивает все более высокую цену, которую Россия платит за полномасштабное вторжение.

Импорт стал слишком дорогим. Это резко контрастирует с началом войны, когда ВВП рос благодаря инвестициям, связанным с военным сектором, что обеспечило почти 20% роста зарплат в 2024 году.

Центральный банк России повысил ставку до рекордных 21% в октябре прошлого года, чтобы сдержать инфляцию и охладить перегретую экономику. Но экономика все больше демонстрирует отложенный эффект жесткой монетарной политики.

Инфляция снизилась примерно до 6,8% в начале ноября, однако главная причина – ослабление потребительского спроса.

Особенно заметно россияне сокращают расходы на еду. Продажи молока, свинины, гречки и риса в сентябре и октябре снизились на 8–10%.

Розничная торговля России переживает серьезную трансформацию. Сети одежды составили 45% всех закрытых магазинов в третьем квартале, почти каждый второй магазин прекратил работу.

Рынок электроники испытывает самое резкое падение спроса за последние 30 лет: покупатели откладывают крупные приобретения.

Продажи автомобилей сократились почти на четверть за первые девять месяцев года – из-за высоких кредитных ставок и роста утилизационного сбора, что повышает цены, особенно на импортные и электромобили, тогда как правительство стремится увеличить доходы бюджета и поддержать местных производителей.

Как ВСУ влияют на экономическую ситуацию в России?

И есть еще прямое влияние действий Вооруженных сил Украины. Украинские дроны теперь ударяют по нефтеперерабатывающим заводам и портам от Черного моря до Балтики – фактически беспрепятственно, иногда преодолевая до 2 000 миль вглубь России, до целей в Сибири.

Эти удары обострили кризис на внутреннем рынке топлива, вызвав скачок цен с конца августа. Хотя цены на бензин в ноябре немного снизились, они остаются высокими, а дефицит все еще ощущается в некоторых регионах.

Обратите внимание! Многие аналитики до сих пор ожидают умеренного роста в этом году и в следующем, но Центр стратегических разработок – московский аналитический центр – пришел к выводу 18 ноября, что "почти не осталось шансов избежать рецессии", поскольку объемы производства упали более чем в половине российских отраслей.

Какие еще изменения произошли в экономике Кремля?

Сталелитейная промышленность переживает кризис: общее потребление стали сократилось в этом году на 14%. Спрос на сталь в строительстве снизился на 10%, а в машиностроении упал на 32%.

Угольная отрасль находится в худшем состоянии за последнее десятилетие: крупнейшие компании сокращают добычу. Банковский сектор также в сложной ситуации: доля проблемных корпоративных долгов выросла до 10,4% во втором квартале - до 9,1 триллиона рублей, а в розничном секторе достигла 12%.

Экономический рост в третьем квартале замедлился до 0,6%, не оправдав прогнозов, тогда как дефицит бюджета в октябре достиг 1,9% ВВП, а Минфин ожидает его увеличения до 2,6% ВВП до конца года.

Сверхважные доходы от нефти и газа в январе-октябре снизились более чем на пятую часть по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 7,5 трлн рублей. Более низкие цены на нефть, санкции и укрепление рубля означают, что производители получают меньше рублей за каждый проданный баррель. И это было еще до того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Хотя экономическое давление вряд ли заставит Путина отказаться от его военных целей, он активно пытается не допустить усиления экономического давления со стороны США,

– говорится в материале.

Без соглашения экспорт российского топлива в первой половине ноября сократился до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. Между тем даже торговый бум России с Китаем начал угасать.

По мере расширения дефицита правительство наращивает долг через дорогие внутренние заимствования. Минфин России планирует дебютную продажу суверенных облигаций, номинированных в юанях, на внутреннем рынке – с открытием заявок 2 декабря.

НДС со следующего года повысят и распространят на более широкую базу, что ударит по малому бизнесу и в конечном итоге по потребителям. Ожидается, что это даст бюджету еще 1,2 триллиона рублей.

Также вводится технологический сбор на электронные компоненты и устройства и увеличивается налог при покупке автомобиля.

Интересно! После того, как Путин пообещал россиянам, что в 2023 году налогов больше не будут повышать, Кремль приказал СМИ не упоминать его имя в сообщениях о новых налогах.

Что еще происходит с российской экономикой?

Российская экономика имеет рецессионные тенденции, усиливающиеся. Они вызваны сокращением производства и ослаблением внешней торговли. Об этом сообщает СВР Украины.

По итогам первых трех кварталов 2025 года снижение объемов выпуска зафиксировано в 70 % основных видов экономической деятельности,

– говорится в сообщении.

Важно! Экономика России фактически переходит в фазу структурного замедления: темпы роста остаются ниже уровня, который нужен для компенсации инфляционного эффекта.

Что еще известно о ситуации в России?