Об этом в разговоре с La Tribune Dimanche сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Путина может интересовать обновленное соглашение?

По словам Барро, именно проблемы российских оккупационных сил заставляют Кремль обращать внимание на новые дипломатические инициативы. Барро подчеркнул, что российское продвижение на востоке Украины имеет чрезвычайно высокую цену – ежедневно на передовой погибает более тысячи военных России.

Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе рискует подвергнуть Россию на дальнейшие санкции, которые парализуют ее экономику, а также на возобновленную европейскую поддержку Украины,

– говорит он.

Министр также выразил надежду, что на саммите ЕС 18 декабря лидеры согласуют использование около 120 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине.

В Майами продолжаются переговоры делегаций США и Украины