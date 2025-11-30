Про це у розмові з La Tribune Dimanche повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чому Путіна може цікавити оновлена угода?
За словами Барро, саме проблеми російських окупаційних сил змушують Кремль звертати увагу на нові дипломатичні ініціативи. Барро підкреслив, що російське просування на сході України має надзвичайно високу ціну – щодня на передовій гине понад тисяча військових Росії.
Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню, інакше ризикує наразити Росію на подальші санкції, які паралізують її економіку, а також на поновлену європейську підтримку України,
– каже він.
Міністр також висловив сподівання, що на саміті ЄС 18 грудня лідери погодять використання близько 120 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні.
У Маямі тривають переговори делегацій США та України
У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay відбулася зустріч делегацій США та України. На ній повинні були узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Перша частина зустрічі тривала майже 2 години. Спецпредставник США Стів Віткофф висловився про неї "позитивно". Далі переговори продовжуються у закритому форматі.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони вже на половині шляху "забезпечення суверенності і незалежності України". За його словами, між сторонами відбувся "значний поступ".
Рустем Умєров окреслив три ключові пріоритети України на переговорах в США: мир, безпека та процвітання України. Умєров подякував американському народу і президентові Трампу за ініціативу та підтримку, а також команді США – за постійний діалог і готовність працювати разом.