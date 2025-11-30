Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Рустема Умерова.
Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": первые заявления из Майами, где проходит встреча Украины и США
Как Умеров оценивает переговоры в Майами?
Чиновник написал о своей короткой речи перед началом очередного раунда переговоров.
Перед началом очередного раунда переговоров в США очертил три ключевых приоритета украинской стороны: мир, безопасность и процветание Украины. Поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе,
– написал Умеров.
Его выступление на несколько минут перед переговорами было посвящено тому, что сейчас стороны обсуждают безопасность Украины и ее будущее.
Мы обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, недопущение новой агрессии против Украины, процветание Украины, восстановление Украины, и мы благодарны за усилия Соединенных Штатов и их команды, которые помогают нам. Мы благодарны за все, что было сделано по сей день, и надеемся на успешную и продуктивную встречу сегодня,
– сказал он.
Выступление Умерова перед переговорами в США: смотрите видео
Также секретарь СНБО заявил, что в течение последних 10 месяцев Украина и США достигли значительного прогресса. А Америка слышит украинцев.
В дальнейшем переговоры продолжились в закрытом режиме, поэтому о том, что там происходит, можно узнать только из публикаций официальных лиц и сообщений СМИ.
Что пишут о переговорах в США 30 ноября?
Сергей Кислица очень тепло отозвался о переговорах. "Начало текущей встречи было удачным. Очень интересным и, пока что, конструктивным. Теплая атмосфера, благоприятная для потенциального прогрессивного результата. Замечательное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю отношение Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", – написал дипломат.
СМИ отметили, что Кислица ничего не сказал об Уиткоффе – третьем члене американской делегации. Суспильное указало, что Уиктофф оценивает переговоры с представителями Украины положительно. А еще подтвердил, что 1 декабря полетит в Москву, чтобы встретиться с Путиным 2 декабря.
WSJ информирует, что делегации обсуждают возможные сроки выборов в Украине и возможности обмена территориями с Россией.