Що відбувається з російською економікою на тлі війни?

Десятки регіонів у центральній і південній частинах Росії вже відчувають близькість війни, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дрони й іноді навіть ракети влучають в енергетичні об’єкти та житлові будівлі країни. Сирени повітряної тривоги лунають майже щоночі. А поза лініями фронту решта Росії, включно з Москвою, почала відчувати економічні наслідки.

Від скорочення витрат на продукти у домогосподарствах до проблем у сталеливарних, гірничих та енергетичних компаніях – економічний двигун країни демонструє численні тріщини. Водночас колишня стійкість, що трималася на величезних бюджетних вливаннях і рекордних енергетичних доходах, проходить випробування.

Зауважте! Ситуація підкреслює дедалі вищу ціну, яку Росія сплачує за повномасштабне вторгнення.

Імпорт став надто дорогим. Це різко контрастує з початком війни, коли ВВП зростав завдяки інвестиціям, пов’язаним із військовим сектором, що забезпечило майже 20% зростання зарплат у 2024 році.

Центральний банк Росії підвищив ставку до рекордних 21% у жовтні минулого року, щоб стримати інфляцію та охолодити перегріту економіку. Але економіка дедалі більше демонструє відкладений ефект жорсткої монетарної політики.

Інфляція знизилася приблизно до 6,8% на початку листопада, однак головна причина – послаблення споживчого попиту.

Особливо помітно росіяни скорочують витрати на їжу. Продажі молока, свинини, гречки та рису у вересні й жовтні знизилися на 8–10%.

Роздрібна торгівля Росії переживає серйозну трансформацію. Мережі одягу склали 45% усіх закритих магазинів у третьому кварталі, майже кожен другий магазин припинив роботу.

Ринок електроніки зазнає найрізкішого падіння попиту за останні 30 років: покупці відкладають великі придбання.

Продажі автомобілів скоротилися майже на чверть за перші дев’ять місяців року – через високі кредитні ставки та зростання утилізаційного збору, що підвищує ціни, особливо на імпортні та електромобілі, тоді як уряд прагне збільшити доходи бюджету й підтримати місцевих виробників.

Як ЗСУ впливають на економічну ситуацію у Росії?

І є ще прямий вплив дій Збройних сил України. Українські дрони тепер ударяють по нафтопереробних заводах та портах від Чорного моря до Балтики – фактично безперешкодно, часом долаючи до 2 000 миль углиб Росії, аж до цілей у Сибіру.

Ці удари загострили кризу на внутрішньому ринку пального, спричинивши стрибок цін із кінця серпня. Хоча ціни на бензин у листопаді трохи знизилися, вони залишаються високими, а дефіцит усе ще відчувається в деяких регіонах.

Зверніть увагу! Багато аналітиків досі очікують помірного зростання цього року й наступного, але Центр стратегічних розробок – московський аналітичний центр – дійшов висновку 18 листопада, що "майже не залишилося шансів уникнути рецесії", оскільки обсяги виробництва впали більш ніж у половині російських галузей.

Які ще зміни відбулися в економіці Кремля?

Сталеливарна промисловість переживає кризу: загальне споживання сталі скоротилося цього року на 14%. Попит на сталь у будівництві знизився на 10%, а в машинобудуванні впав на 32%.

Вугільна галузь перебуває у найгіршому стані за останнє десятиліття: найбільші компанії скорочують видобуток. Банківський сектор також у складній ситуації: частка проблемних корпоративних боргів зросла до 10,4% у другому кварталі — до 9,1 трильйона рублів, а в роздрібному секторі досягла 12%.

Економічне зростання в третьому кварталі сповільнилося до 0,6%, не виправдавши прогнозів, тоді як дефіцит бюджету в жовтні досяг 1,9% ВВП, а Мінфін очікує його збільшення до 2,6% ВВП до кінця року.

Надважливі доходи від нафти й газу у січні-жовтні знизилися більш ніж на п’яту частину порівняно з тим самим періодом роком раніше — до 7,5 трлн рублів. Нижчі ціни на нафту, санкції та зміцнення рубля означають, що виробники отримують менше рублів за кожен проданий барель. І це було ще до того, як США запровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Хоча економічний тиск навряд чи змусить Путіна відмовитися від його воєнних цілей, він активно намагається не допустити посилення економічного тиску з боку США,

– йдеться у матеріалі.

Без угоди експорт російського пального в першій половині листопада скоротився до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення. Тим часом навіть торговельний бум Росії з Китаєм почав згасати.

У міру розширення дефіциту уряд нарощує борг через дорогі внутрішні запозичення. Мінфін Росії планує дебютний продаж суверенних облігацій, номінованих у юанях, на внутрішньому ринку – з відкриттям заявок 2 грудня.

ПДВ з наступного року підвищать і поширять на ширшу базу, що вдарить по малому бізнесу й зрештою по споживачах. Очікується, що це дасть бюджету ще 1,2 трильйона рублів.

Також вводиться технологічний збір на електронні компоненти й пристрої та збільшується податок при купівлі автомобіля.

Цікаво! Після того, як Путін пообіцяв росіянам, що у 2023 році податків більше не підвищуватимуть, Кремль наказав ЗМІ не згадувати його ім’я в повідомленнях про нові податки.

Що ще відбувається з російською економікою?

Російська економіка має рецесійні тенденції, що посилюються. Вони спричинені скороченням виробництва та ослабленням зовнішньої торгівлі. Про це повідомляє СЗР України.

За підсумками перших трьох кварталів 2025 року зниження обсягів випуску зафіксовано у 70 % основних видів економічної діяльності,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Економіка Росії фактично переходить у фазу структурного сповільнення: темпи зростання залишаються нижчими за рівень, який потрібен для компенсації інфляційного ефекту.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?