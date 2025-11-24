Дивіться також "Чорна п'ятниця" та відключення світла: як це вплине на ринок депозитів

Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат, а це бонуси, премії та дивіденди. Відтак частина цих коштів потрапить на валютний ринок.

Цьогоріч очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 – 2 рази нижчим. Для порівняння: минулого грудні попит на 30 – 40% перевищував пропозицію, а цього року попит лише на 15 – 20% перевищуватиме пропозицію.