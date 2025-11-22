Який курс долара зараз?

Офіційний курс долара в Україні, станом на 22 листопада, складає – 42,16 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 42 гривні за долар США;

продаж – 42,50 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація також змінилась. Вона виглядає таким чином:

купівля – 42,34 гривні за долар США;

продаж – 42,45 гривні за долар США.

За яку суму можна купити 500 доларів сьогодні?

якщо купівля відбувається у банку, 500 доларів можна купити за орієнтовно – 21 250 гривень;

в обміннику придбати 500 доларів можна за орієнтовно – 21 225 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 500 доларів зараз?

якщо здавати 500 доларів в банку, можна отримати приблизно – 21 000 гривень;

в обміннику за 500 доларів виручити вдасться майже – 21 170 гривень.

Що ще важливо знати про долар зараз?

Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Найбільший номінал серед доларових купюр зараз – це 100. В минулому столітті з обігу вивели: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів

Вільному обміну підлягають долари з незначними пошкодженими. А от відчутно зношені віддаються на інкасо.

Зверніть увагу! Протягом листопада, курс долара на міжбанку буде максимум – 42 – 42,5 гривні за долар.