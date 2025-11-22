Какой курс доллара сейчас?

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 22 ноября, составляет – 42,16 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:

покупка – 42 гривны за доллар США;

продажа – 42,50 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация также изменилась. Она выглядит следующим образом:

покупка – 42,34 гривны за доллар США;

продажа – 42,45 гривны за доллар США.

За какую сумму можно купить 500 долларов сегодня?

если покупка происходит в банке, 500 долларов можно купить за ориентировочно – 21 250 гривен;

в обменнике приобрести 500 долларов можно за ориентировочно – 21 225 гривен.

Сколько гривен можно получить за 500 долларов сейчас?

если сдавать 500 долларов в банке, можно получить примерно – 21 000 гривен;

в обменнике за 500 долларов выручить удастся почти – 21 170 гривен.

Что еще важно знать о долларе сейчас?

Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Самый большой номинал среди долларовых купюр сейчас – это 100. В прошлом веке из обращения вывели: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов

Свободному обмену подлежат доллары с незначительными повреждениями. А вот ощутимо изношенные отдаются на инкассо.

Обратите внимание! В течение ноября, курс доллара на межбанке будет максимум – 42 – 42,5 гривны за доллар.