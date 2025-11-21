Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,15 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 6 копійок проти 20 листопада. Офіційний курс євро становить 48,51 гривні, тобто ціна впала на 22 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Ні долар, ні євро: чому гривня зараз вигідніша за іноземну валюту
Станом на 24 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,26 гривні;
- євро – 48,70 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 21 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,82 гривні, продаж – по 42,29 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,35 гривні, продаж – по 42,34 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,50 гривні, продаж – по 42,42 гривні.
Прогноз курсу валют наприкінці осені 2025
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий на ринку діятимуть певні чинники, що, попри перебої зі світлом та зростаючий попит на валюту на цьому фоні, стабілізуватимуть курс. Йдеться про валютні резерви, монетарну політику НБУ, інструмент гривневих депозитів, інфляційні очікування та період значних знижок перед святами.
Банкір спрогнозував, що наприкінці осені валюти коливатимуться так: долар між 41,8 – 42,2 гривні, а євро знаходитимуть у межах 48 – 49,5 гривні.
Таким чином долар може періодично зростати до позначки у понад 42 гривні, але суттєвих змін не варто очікувати.