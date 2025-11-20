Чи вдасться зберегти стабільність на ринку?

Перебої зі світлом негативно впливають на суспільні настрої, потенційно провокуючи попит на готівкову валюту, й змушують бізнес шукати можливість вижити у надскладних умовах, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Хтось цілком виправдано підійматиме ціни на власну продукцію, щоб не збанкрутіти, а це своєю чергою може провокувати зростання споживчих цін. Тобто загальний економічний стан залежатиме від "електрики". Мова йде саме про "тиск" на валютний ринок.

Втім, за словами банкіра, в Україні є можливості протидіяти негативним чинникам, щоб зберегти стабільність на валютному ринку.

Одним із таких інструментів є зважена монетарна політика, адже облікова ставка досі є важливим елементом збереження ваги гривні. Очікується, що у грудні Нацбанк залишить її без змін, тобто на рівні 15,5%.

Рекордні валютні резерви, які сягають майже 50 мільярдів доларів, також дають змогу НБУ почуватися більш розкуто, реалізуючи режим "керованої гнучкості". Регулятор може застосовувати інтервенції для підтримки балансу між попитом і пропозицією, якщо на міжбанку виникне реальна загроза зростання курсів. Однак, на думку експерта, навряд чи тижневий обсяг валютних вливань перевищить 700 – 800 мільйонів доларів.

Чому це важливо? Міжбанк – це основа для курсоутворення на готівковому ринку. І банки, і обмінні пункти зважатимуть на показники міжбанку, малюючи власні курси. Міжбанк і готівкові ринки тісно переплетені між собою і, як ми спостерігаємо вже повних 2 роки, суттєвого розриву в курсах не спостерігається. Крім того, важливо підкреслити, що учасники готівкового ринку періодично стають основними покупцями на міжбанку, щоб потім реалізовувати валюту вроздріб,

– пояснив Лєсовий.

Окрім того, важливим інструментом залишаються гривневі депозити, оскільки Нацбанк активно стимулює їхній розвиток. Очікується, що наприкінці року максимальні ставки можуть сягнути аж 18% річних. Тобто комбанки спонукатимуть громадян до гривні, а вигідні депозитні умови перекриють можливі інфляційні кульбіти.

Та й інфляційні очікування, як говорить Лєсовий, досить прийнятні: до кінця року інфляція може повернутися до меж 10% у річному вимірі та не спровокує ажіотаж на валютному ринку.

До того ж наступного тижня розпочнеться традиційний сезон знижок, який триватиме від "Чорної п’ятниці" (28 листопада) аж до Новоріччя.

Саме в цей період громадянам буде потрібна гривня для здійснення необхідних чи запланованих придбань за вигідними цінами. Тобто потенційна "напруга" біля обмінників може бути нівельована саме потребою громадян у гривні,

– зауважив банкір.

Важливо! Таким чином, говорить Лєсовий, завершення осені на валютному ринку пройде в досить жвавій атмосфері, однак суттєвих курсових змін не станеться. НБУ, як головний гравець на ринку, триматиме руку на пульсі, запобігаючи неконтрольованим процесам.

Які будуть курси валют?

Щодо курсових показників наприкінці осені, то банкір припускає, що капітальних змін не станеться, а ситуація буде такою ж, як і кілька тижнів поспіль:

долар коливатиметься між 41,8 – 42,2 гривні;

євро знаходитимуть у межах 48 – 49,5 гривні.

Тобто курс долара може періодично "ляскати дверима" з номером "42 гривні", однак якихось стрімких змін у рухах не передбачається,

– додав Лєсовий.

На його думку, у період з 24 по 30 листопада, як і раніше, курс євро залежатиме від світових торгів пари долар-євро та співвідношення гривні до долара. Тривалий час паритет вартості долара і євро зберігається, що може стати ознакою збереження курсів цих валют на досить стабільній "відстані".

Зауважимо! Станом на ранок 20 листопада, за даними "Мінфін", купівля долара в банках коштувала в середньому по 41,82 гривні, продаж – по 42,29 гривні. Купівля євро відбувалася по 48,50 гривні, продаж – по 49,15 гривні.

Які загальні характеристики ринку з 24 по 30 листопада?

Коридори валютних коливань : 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі : комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Чого очікувати від курсу в грудні?