Удастся ли сохранить стабильность на рынке?

Перебои со светом негативно влияют на общественные настроения, потенциально провоцируя спрос на наличную валюту, и заставляют бизнес искать возможность выжить в сверхсложных условиях, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Кто-то вполне оправданно будет поднимать цены на собственную продукцию, чтобы не обанкротиться, а это в свою очередь может провоцировать рост потребительских цен. То есть общее экономическое состояние будет зависеть от "электричества". Речь идет именно о “давлении” на валютный рынок.

Впрочем, по словам банкира, в Украине есть возможности противодействовать негативным факторам, чтобы сохранить стабильность на валютном рынке.

Одним из таких инструментов является взвешенная монетарная политика, ведь учетная ставка до сих пор является важным элементом сохранения веса гривны. Ожидается, что в декабре Нацбанк оставит ее без изменений, то есть на уровне 15,5%.

Рекордные валютные резервы, которые достигают почти 50 миллиардов долларов, также позволяют НБУ чувствовать себя более раскованно, реализуя режим "управляемой гибкости". Регулятор может применять интервенции для поддержания баланса между спросом и предложением, если на межбанке возникнет реальная угроза роста курсов. Однако, по мнению эксперта, вряд ли недельный объем валютных вливаний превысит 700 – 800 миллионов долларов.

Почему это важно? Межбанк – это основа для курсообразования на наличном рынке. И банки, и обменные пункты будут учитывать показатели межбанка, рисуя собственные курсы. Межбанк и наличные рынки тесно переплетены между собой и, как мы наблюдаем уже полных 2 года, существенного разрыва в курсах не наблюдается. Кроме того, важно подчеркнуть, что участники наличного рынка периодически становятся основными покупателями на межбанке, чтобы потом реализовывать валюту в розницу,

– пояснил Лесовой.

Кроме того, важным инструментом остаются гривневые депозиты, поскольку Нацбанк активно стимулирует их развитие. Ожидается, что в конце года максимальные ставки могут достичь до 18% годовых. То есть комбанки будут побуждать граждан к гривне, а выгодные депозитные условия перекроют возможные инфляционные кульбиты.

Да и инфляционные ожидания, как говорит Лесовой, достаточно приемлемые: до конца года инфляция может вернуться в пределы 10% в годовом измерении и не спровоцирует ажиотаж на валютном рынке.

К тому же на следующей неделе начнется традиционный сезон скидок, который продлится от "Черной пятницы" (28 ноября) вплоть до Нового года.

Именно в этот период гражданам будет нужна гривна для осуществления необходимых или запланированных приобретений по выгодным ценам. То есть потенциальное "напряжение" у обменников может быть нивелировано именно потребностью граждан в гривне,

– отметил банкир.

Какие будут курсы валют?

Относительно курсовых показателей в конце осени, то банкир предполагает, что капитальных изменений не произойдет, а ситуация будет такой же, как и несколько недель подряд:

доллар будет колебаться между 41,8 – 42,2 гривны;

евро будут находить в пределах 48 – 49,5 гривны.

То есть курс доллара может периодически "хлопать дверью" с номером "42 гривны", однако каких-то стремительных изменений в движениях не предвидится,

– добавил Лесовой.

По его мнению, в период с 24 по 30 ноября, по-прежнему, курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар-евро и соотношение гривны к доллару. Длительное время паритет стоимости доллара и евро сохраняется, что может стать признаком сохранения курсов этих валют на достаточно стабильном "расстоянии".

Заметим! По состоянию на утро 20 ноября, по данным "Минфин", покупка доллара в банках стоила в среднем по 41,82 гривны, продажа – по 42,29 гривны. Покупка евро происходила по 48,50 гривны, продажа – по 49,15 гривны.

Какие общие характеристики рынка с 24 по 30 ноября?

Коридоры валютных колебаний : 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Чего ожидать от курса в декабре?