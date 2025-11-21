Поки в банках долар майже не змінюється при купівлі та продажу, а євро дешевшає, але несуттєво, в обмінниках ситуація зовсім протилежна. Лише за останню добу курс обміну євро в середньому впав на 50 копійок, а курс обміну долара – на майже 30 копійок.