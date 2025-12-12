Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,27 гривні. Тобто ціна американської валюти впала всього на 1 копійку проти 11 грудня. Офіційний курс євро становить 49,51 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Доплати до пенсії зростуть: хто отримуватиме 2 595 гривень у 2026 році

Станом на 15 грудня курс валют буде таким:

  • долар – 42,19 гривні;
  • євро – 49,46 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 12 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,43 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,40 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,50 гривні.

Яким буде курс перед Різдвом та Новим роком?

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, курсові зміни наступного тижня все будуть, але несуттєвими. Водночас варто зауважити, що попри несуттєві зміни вони все ж відбуватимуться майже щодня. Очікується, що діапазон коливань для долара буде на рівні 42 – 42,6 гривні, а для євро – на рівні 48 – 49,75 гривні.

  • Загалом перед Новим роком очікується традиційне зростання попиту на валюту. Через такий сезонний фактор прогнозується, що курс гривні під таким впливом може коливатися в діапазоні близькому до 43 – 43,5 гривні. Загалом у держбюджеті орієнтовний курс долара закладений на рівні 45,6 гривні.