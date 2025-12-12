Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, курсові зміни наступного тижня все будуть, але несуттєвими. Водночас варто зауважити, що попри несуттєві зміни вони все ж відбуватимуться майже щодня. Очікується, що діапазон коливань для долара буде на рівні 42 – 42,6 гривні, а для євро – на рівні 48 – 49,75 гривні.