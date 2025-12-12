Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 12 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (-15 копійок проти 11 грудня) та продаж по 42,43 гривні (-14 копійок).

  • Купівля євро проходить по 49,20 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,80 гривні (+20 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (-5 копійок), а продати по 42,35 гривні (-15 копійок).
  • Купівля євро по 49,60 гривні (+17 копійок), а продаж по 49,80 гривні (+7 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,56 гривні (-34 копійки), а продають по 42,50 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,76 гривні (-35 копійок), а продають по 49,95 гривні (+18 копійок).

Який буде курс наступного тижня?

  • За прогнозами банкіра з Глобус Банку Тарас Лєсового для 24 Каналу, наступного тижня, попит на міжбанку та на готівковому ринку збільшиться. Але НБУ застосовуватиме традиційно стратегію керованої гнучкості для того, щоб стабілізувати зміну курсу.

  • Банкір додає, що якщо зміни й відбудуться, то вони в глобальному сенсі будуть доволі непомітними. Втім не є виключенням, що ці коливання відбуватимуться в різні боки ледь не щодня.

  • Коридори коливань для долара будуть в межах від 42 до 42,6 гривні, а для євро – від 48 до 49,75 гривні.