Смотрите также Передача активов России для Украины: банки одной из стран-союзниц выступили против решения

По прогнозам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового для 24 Канала, на следующей неделе, спрос на межбанке и на наличном рынке увеличится. Но НБУ будет применять традиционно стратегию управляемой гибкости для того, чтобы стабилизировать изменение курса.

Банкир добавляет, что если изменения и произойдут, то они в глобальном смысле будут довольно незаметными. Впрочем не является исключением, что эти колебания будут происходить в разные стороны чуть ли не ежедневно.