Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,27 гривны. То есть цена американской валюты упала всего на 1 копейку против 11 декабря. Официальный курс евро составляет 49,51 гривны, то есть цена выросла на 30 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 15 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,19 гривны;

евро – 49,46 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 12 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,43 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,40 гривны , продажа – по 42,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,56 гривны, продажа – по 42,50 гривны.

Каким будет курс перед Рождеством и Новым годом?