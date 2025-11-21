Пока в банках доллар почти не меняется при покупке и продаже, а евро дешевеет, но несущественно, в обменниках ситуация совершенно противоположная. Только за последние сутки курс обмена евро в среднем упал на 50 копеек, а курс обмена доллара – на почти 30 копеек.