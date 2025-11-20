Смотрите также Санкции против Китая: почему Европа не усиливает давление на Пекин за помощь Москве и что с этим делать

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю ноября доллар, как и несколько недель подряд, будет колебаться между 41,8 – 42,2 гривны, а евро – в пределах 48 – 49,5 гривны.

Кроме того, курс доллара может иногда достигать более 42 гривен, но стремительных изменений не предвидится по стоимости.

В декабре ситуация на валютном рынке может быть наоборот довольно оживленной. В частности это из-за ожидания праздников и энергетической и военной неопределенности. Несмотря на это ожидается, что в конце 2025 года официальный курс может несколько вырасти, но будет на приемлемом уровне.