Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 19 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки против 18 ноября) и продажа по 42,29 гривны (+4 копейки).
Смотрите также Пакеты долларов с операции "Мидас": разрешено ли банкам выдавать такие объемы средств
- Покупка евро проходит по 48,55 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,25 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,23 гривны (-1 копейка), а продать по 42,20 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро по 48,99 гривны (-1 копейка), а продажа по 49,10 гривны (-2 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (-19 копеек), а продают по 42,30 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,40 гривны (-22 копейки), а продают по 49,37 гривны (+11 копеек).
Какими будут курсы валют?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, коридоры валютных колебаний на этой неделе на таком уровне: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42
Лесовой добавляет, что отключение света прямо сказываются на экономических возможностях Украины, что в свою очередь может влиять на индекс потребительских цен.
Сейчас во время роста цен часть украинцев пытается по максимуму уберечь свои сбережения от обесценивания. И в отличие от предыдущих лет, у граждан есть альтернатива скупке валюты – это размещение средств на гривневых вкладах.