Как отключения света влияют на экономику?

Отключения света прямо сказываются на экономических возможностях Украины, что в свою очередь может влиять на индекс потребительских цен, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Смотрите также Курс доллара прыгнет: сколько будет стоить валюта до конца 2025 года

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Взаимосвязь "свет-цены" достаточно понятна: если, например, предприниматель сокращает производство, то в будущем он недополучает прибыль – отсюда невозможность развиваться, выплачивать зарплату и тому подобное. Поэтому его желание по крайней мере уберечься от финансовых потерь чаще всего воплощается в пересмотре цен на собственную продукцию. Та же ситуация и в других сферах.

По словам банкира, во время роста цен часть украинцев, которые имеют финансовую возможность, пытается по максимуму уберечь свои сбережения от обесценивания.

Сейчас, в отличие от предыдущих лет, у граждан есть альтернатива скупке валюты – это размещение средств на гривневых вкладах.

Однако, по оценкам банкира, не менее 50% свободных средств, полученных через годовые бюджетные выплаты, бонусы, премии, могут попасть на валютный рынок.

То есть спрос на валюту будет достаточно высоким, хоть и значительно меньше предыдущих лет. Например, по нашим данным, в условиях валютных ограничений в конце 2022 года более 90% свободной гривны было конвертировано в доллары и евро через различные механизмы,

– отметил Лесовой.

Заметьте! Еще одним важным фактором остается объем макрофинансовой помощи на 2026 год. Как говорит банкир, в течение 3 лет именно она позволяла держать экономику в достаточно сбалансированном состоянии.

Какую роль будет выполнять Нацбанк?

В таком состоянии энергетически-экономической неопределенности, по мнению эксперта, важнейшую роль будет играть Нацбанк Украины.

Консервативная монетарная стратегия, а именно сохранение учетной ставки на уровне 15,5%, помогает несколько усилить позицию гривны и укрепить ее.

Согласно макропрогнозам, до конца года инфляция в годовом измерении должна вернуться в пределы 10%. При этом месячный рост цен, вероятно, не превысит 1%.

К тому же стратегия НБУ на валютном рынке позволяет по максимуму убрать все риски неконтролируемого курсового скачка.

Как и ранее, регулятор будет действовать "по протоколу" режима "управляемой гибкости", уравновешивая спрос и предложение через валютные интервенции. По нашим оценкам, в течение 17 – 23 ноября вряд ли объем валютных вливаний на рынок превысит 600 – 800 миллионов долларов, что будет свидетельствовать об умеренном дисбалансе спроса и предложения,

– спрогнозировал Лесовой.

Поэтому, по его словам, никакие курсовые изменения не будут стремительными и не "ошарашат" граждан:

Как и раньше, на межбанке текущие изменения будут копеечными, как и разница между курсами покупки и продажи.

Зеркальная ситуация будет на наличном рынке, который в курсообразовании ориентируется прежде всего на курсы межбанка.

Хотя было бы ошибкой полностью исключить появление так называемых "спекулятивных" курсов, ориентированных на беспокойство общества, как считает эксперт.

Заметьте! Лесовой прогнозирует, что на этой неделе валюта не станет дефицитом, соответственно, и разница между курсами межбанка и наличного рынка будет вменяемой. А главное – на рынке не произойдет никаких обвалов или взлетов к новым вершинам.

Какие общие характеристики рынка с 17 по 23 ноября?

Коридоры валютных колебаний : 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Важно! Лесовой советует не недооценивать угрозу и уровень рисков. Ведь Украина очень уязвима к террористическим разрушительным действиям страны-агрессора. В то же время НБУ примет ряд эффективных мер, чтобы существенно смягчить внешнее давление и держать рынок в более-менее стабильном состоянии.

Что известно о валютном рынке в ноябре?