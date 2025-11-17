Як відключення світла впливають на економіку?

Відключення світло прямо позначаються на економічних можливостях України, що своєю чергою може впливати на індекс споживчих цін, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Взаємозв’язок "світло-ціни" досить зрозумілий: якщо, приміром, підприємець скорочує виробництво, то в майбутньому він недоотримує прибуток – звідси неможливість розвиватися, виплачувати зарплатню тощо. Тому його бажання принаймні вберегтися від фінансових втрат найчастіше втілюється в перегляді цін на власну продукцію. Та ж ситуація і в інших сферах.

За словами банкіра, під час зростання цін частина українців, які мають фінансову змогу, намагається по максимуму вберегти свої заощадження від знецінення.

Наразі, на відміну від попередніх років, у громадян є альтернатива скуповуванню валюти – це розміщення коштів на гривневих вкладах.

Однак, за оцінками банкіра, щонайменше 50% вільних коштів, отриманих через річні бюджетні виплати, бонуси, премії, можуть потрапити на валютний ринок.

Тобто попит на валюту буде досить високим, хоч і значно меншим за попередні роки. Наприклад, за нашими даними, в умовах валютних обмежень наприкінці 2022 року понад 90% вільної гривні було конвертовано в долари та євро через різні механізми,

– зауважив Лєсовий.

Зауважте! Ще одним важливим фактором залишається обсяг макрофінансової допомоги на 2026 рік. Як говорить банкір, впродовж 3 років саме вона давала змогу тримати економіку у досить збалансованому стані.

Яку роль виконуватиме Нацбанк?

У такому стані енергетично-економічної невизначеності, на думку експерта, найважливішу роль відіграватиме Нацбанк України.

Консервативна монетарна стратегія, а саме збереження облікової ставки на рівні 15,5%, допомагає дещо посилити позицію гривні та зміцнити її.

Відповідно до макропрогнозів, до кінця року інфляція у річному вимірі має повернутися в межі 10%. При цьому місячне зростання цін, ймовірно, не перевищить 1%.

До того ж стратегія НБУ на валютному ринку дає змогу по максимуму прибрати всі ризики неконтрольованого курсового стрибка.

Як і раніше, регулятор діятиме "за протоколом" режиму "керованої гнучкості", врівноважуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції. За нашими оцінками, впродовж 17 – 23 листопада навряд чи обсяг валютних вливань на ринок перевищить 600 – 800 мільйонів доларів, що свідчитиме про помірний дисбаланс попиту і пропозиції,

– спрогнозував Лєсовий.

Тому, за його словами, жодні курсові зміни не будуть стрімкими та не "ошелешать" громадян:

Як і раніше, на міжбанку поточні зміни будуть копійчаними, як і різниця між курсами купівлі та продажу.

Дзеркальна ситуація буде на готівковому ринку, який в курсоутворенні орієнтується насамперед на курси міжбанку.

Хоча було б помилкою повністю виключити появу так званих "спекулятивних" курсів, орієнтованих на занепокоєння суспільства, як вважає експерт.

Зауважте! Лєсовий прогнозує, що цього тижня валюта не стане дефіцитом, відповідно, і різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде притомною. А головне – на ринку не станеться жодних обвалів чи злетів до нових вершин.

Які загальні характеристики ринку з 17 по 23 листопада?

Коридори валютних коливань : 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Важливо! Лєсовий радить не недооцінювати загрозу та рівень ризиків. Адже Україна дуже вразлива до терористичних руйнівних дій країни-агресора. Водночас НБУ вживатиме низку ефективних заходів, щоб суттєво пом’якшити зовнішній тиск та тримати ринок у більш-менш стабільному стані.

