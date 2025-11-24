Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 24 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (+18 копеек против 21 ноября) и продажа по 42,49 гривны (+20 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,47 гривны (-3 копейки), продажа – по 49,10 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,50 гривны (+15 копеек), а продать по 42,45 гривны (+11 копеек).
- Покупка евро по 49,01 гривны (+17 копеек), а продажа по 49,20 гривны (+15 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,73 гривны (-11 копеек), а продают по 42,50 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,53 гривны (-11 копеек), а продают по 49,36 гривны (+8 копеек).
Что будет с курсом в декабре?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в конце года ожидается новая волна свободной гривны, полученной в виде традиционных ежегодных бюджетных выплат, а это бонусы, премии и дивиденды. Поэтому часть этих средств попадет на валютный рынок.
В этом году ожидается, что спрос на приобретение валюты будет в 1,5 – 2 раза ниже. Для сравнения: в прошлом декабре спрос на 30 – 40% превышал предложение, а в этом году спрос только на 15 – 20% будет превышать предложение.
В декабре возможна контролируемая девальвация гривны до пределов 43 – 43,5 гривны за доллар, а евро – на уровне 49,5 – 51 гривны.