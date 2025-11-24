Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в конце года ожидается новая волна свободной гривны , полученной в виде традиционных ежегодных бюджетных выплат, а это бонусы, премии и дивиденды. Поэтому часть этих средств попадет на валютный рынок.

В этом году ожидается, что спрос на приобретение валюты будет в 1,5 – 2 раза ниже. Для сравнения: в прошлом декабре спрос на 30 – 40% превышал предложение, а в этом году спрос только на 15 – 20% будет превышать предложение.