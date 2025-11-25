За последние сутки доллар и евро резко выросли в цене. Существенный рост заметен и банках, и в обменниках. А наиболее заметный рост произошел для курса обмена валют в обменниках, где доллар вырос почти на 40 копеек, а евро – более чем на 40 копеек.