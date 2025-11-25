Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 24 ноября. Официальный курс евро составляет 48,91 гривны, то есть цена выросла на 21 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Россия пытается спасти железную дорогу, которая тонет в миллиардных долгах, – Reuters
По состоянию на 26 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,40 гривны;
- евро – 48,94 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 25 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,61 гривне,
- на черном рынке: покупка – 42,60 гривны, продажа – по 42,73 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,30 гривны, продажа – по 42,70 гривны.
Как рекордный рост официального курса повлиял на наличный курс?
Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, наличный курс реагирует на изменения курса НБУ. Поэтому валюта иногда достигает даже 43 гривен за доллар.
Как пояснил Шевчишин, наличный курс опережает межбанк где-то на 50 копеек ориентировочно.
НБУ до этого был активным на рынке и сдерживал движение, но сейчас меняются общие правила, а потому в перспективе рынок чувствует риск и понимает, что НБУ в какой-то момент будет сохранять резервы, что приведет к девальвации гривны.