Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,26 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 21 ноября. Официальный курс евро составляет 48,70 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Что влияет на продолжительность отключений света: в Укрэнерго объяснили расхождения по регионам

По состоянию на 25 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,37 гривны;

евро – 48,91 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 24 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны , продажа – по 42,49 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,50 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,73 гривны, продажа – по 42,50 гривны.

Каким будет курс в декабре?