Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,26 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 21 ноября. Официальный курс евро составляет 48,70 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 25 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,37 гривны;
- евро – 48,91 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 24 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,49 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,50 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,73 гривны, продажа – по 42,50 гривны.
Каким будет курс в декабре?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что гривна имеет все шансы сравняться с валютой в плоскости "приоритетов для сбережения". Но это в случае, если украинцы решат воспользоваться выгодными депозитными предложениями банков, разместив средства прежде всего на ультракоротких вкладах – 3 – 6 месяцев, или 6 – 9 месяцев.
В декабре курсы валют могут выглядеть так: 43 – 43,5 гривны за доллар и 49,5 – 51 гривны за евро. В то же время на конец года ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар.