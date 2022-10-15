Соответствующую информацию сообщили в Белом доме 14 октября. Известно, что эту помощь администрация президента США готовила .

Заметьте Кто больше всего помогает Украине во время войны: красноречивая инфографика

Байден согласовал помощь Украине

В документе говорится, что президент США Джо Байден делегировал государственному секретарю полномочия направить изъятие 725 миллионов долларов на:

предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны;

а также военные учения и подготовку украинских военных.

Следует вспомнить, что ранее СМИ анонсировали выделение этой помощи Украине. Речь шла о том, что она пойдет на:

дополнительные боеприпасы;

военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Стоит вспомнить, что после массированных атак по Украине наши власти призвали партнеров ускорить предоставление нам средств ПВО. Белый дом заверил, что они работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.