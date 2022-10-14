Олексій Резніков подякував іспанській колезі Маргариті Роблес. Також він підкреслив, що рішення про передачу Hawk – це швидка реакція на прохання України на "Рамштайн-6".

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"На шляху – ще більше систем Hawk"

Міністр оборони підтвердив, що Україна отримає 4 Hawk. Ба більше, це лише перші системи, які міжнародні партнери планують нам надати.

Сьогодні протиповітряна оборона – пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи,

– підкресли Резніков.

Очільник ОП також заявив, що в нас буде ще більше систем ППО від Заходу. Андрій Єрмак наголосив, що ми поступово повинні закрити небо від російських ракет та дронів.

Також Єрмак зазначив, що міжнародна спільнота відповідає на будь-яку дію Росії проти України. Про це свідчать ухвалені рішення.

Шлях України – на Захід, бо ми – частина Європи,

– підкреслив глава ОП.

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Чому Hawk важливі для нашої ППО

Україна просила союзників надати системи ППО. Після масованої російської атаки по нашій землі Іспанія погодилася допомогти та передати 4 Hawk. Про це 13 жовтня повідомив Єнс Столтенберг.

MIM-23 Hawk – це зенітний ракетний комплекс минулого покоління. Він увійшов в історію як головний ЗРК США та країн НАТО у часи Холодної війни.

Hawk вже пройшли 4 модернізації. Остання з них – цифровізація комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Спочатку комплекс розробляли для знищення літаків. Втім, згодом модернізували і він зміг перехоплювати ракети. Після оновлення максимальна дальність перехоплення цілей зросла з 25 до 40 кілометрів. А максимальна висота – з 14 до 18 кілометрів.

Основна вогнева одиниця Hawk – зенітна батарея. Зазвичай вона складається з двох вогневих взводів, що мають по три пускові установки кожен.

На кожній мобільній пусковій установці розміщується по 3 зенітні ракети MIM-23. Важливо, що пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними. Детальніше про Hawk читайте у матеріалі 24 каналу.

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