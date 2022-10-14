Алексей Резников поблагодарил испанскую коллегу Маргарити Роблес. Также он подчеркнул, что решение о передаче Hawk – это скорая реакция на просьбеу Украины на "Рамштайн-6".

НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя, – СМИ

"На пути – еще больше систем Hawk"

Министр обороны подтвердил, что Украина получит 4 Hawk. Более того, это лишь первые системы, которые международные партнеры планируют нам предоставить.

Сегодня противовоздушная оборона – приоритет не только для Украины, но и для всей Европы.

– подчеркни Резников.

Глава ОП также заявил, что у нас будет еще больше систем ПВО от Запада. Андрей Ермак подчеркнул, что мы постепенно должны закрыть небо от российских ракет и дронов.

Также Ермак отметил, что международное сообщество отвечает на любое действие России против Украины. Об этом свидетельствуют принятые решения.

Путь Украины – на Запад, потому что мы – часть Европы,

– подчеркнул глава ОП.

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Почему Hawk важны для нашей ПВО

Украина просила союзников предоставить системы ПВО. После массированной российской атаки по нашей земле Испания согласилась помочь и передать 4 Hawk. Об этом 13 октября сообщил Йенс Столтенберг.

MIM-23 Hawk – это зенитный ракетный комплекс прошлого поколения. Он вошел в историю как главный ЗРК США и стран НАТО во время Холодной войны.

Hawk уже прошли 4 модернизации. Последняя из них включила в себя цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов. Впрочем, впоследствии модернизировали, и он смог перехватывать ракеты. После обновления максимальная дальность перехвата целей выросла с 25 до 40 км. А максимальная высота – с 14 до 18 километров.

Основная огневая единица Hawk – зенитная батарея. Обычно она состоит из двух огневых взводов,где каждій имеет по три пусковых установки.

На каждой мобильной пусковой установке размещается по 3 зенитных ракеты MIM-23. Важно, что пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными. Подробнее о Hawk читайте в материале 24 канала .

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