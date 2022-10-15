Неспокійним став ранок 15 жовтня для мешканців усієї території України. Громадян нашої держави зірвали з ліжок повітряні тривоги, які пролунали спочатку на Півдні, а потім поширилися усією територією.

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Ризик загрози з неба зростає

Оскільки останнім часом ворог усе активніше використовує дрони-камікадзе, то варто боятися ще й їх, а не лише ракет. І хай перші називають "ракетами для бідних", шкоди вони завдають не меншої.

Тож у будь-якому випадку не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Коли лунають сирени – візьміть з собою валізку з документами, одягом і продуктами та вирушайте до укриття. Перебувати там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Такий простий алгоритм дій може вберегти вам життя.

Зауважимо, що спочатку повітряну тривогу об 06:50 оголосили у Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, а також Херсонській областях. Уже через 10 хвилин сирени завили на Одещині, а після неї – на Київщині. Як повідомляють у телеграм-каналі monitor, у Києві лунали вибухи. Але достеменно невідомо, чи це були прильоти, чи робота ППО.

Після Київщини карта повітряних "почервоніла" на Черкащині, Запоріжжі, Чернігівщині, Вінниччині, Житомирщині. І вже за лічені хвилини сирени чули мешканці усієї території нашої держави.