В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень мирні жителі, зокрема маленькі діти.
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На Сході та Півдні лунають сирени
Приблизно о 23:42 14 жовтня в південних та східних областях України почали лунати сирени через чергову загрозу ворожого обстрілу. Повітряну тривогу оголосили в:
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області.
Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 193 дні тому.
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