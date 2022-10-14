В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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На Сході та Півдні лунають сирени

Приблизно о 23:42 14 жовтня в південних та східних областях України почали лунати сирени через чергову загрозу ворожого обстрілу. Повітряну тривогу оголосили в:

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 193 дні тому.

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