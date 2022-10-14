Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители, в том числе маленькие дети.

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На Востоке и Юге раздаются сирены

Приблизительно в 23:42 14 октября в южных и восточных областях Украины начали раздаваться сирены из-за очередной угрозы вражеского обстрела. Воздушную тревогу объявили в:

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожская области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Но ее объявили еще 4 апреля, то есть 193 дня назад.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не нужно публиковать фото или видео с обстрелов. Также не следует разглашать адрес вражеских "прилетов". Помните, что такая информация только помогает врагу, часто сознательно бьющему по жилым кварталам, чтобы вызвать панику у мирных жителей.

В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы

По информации телеграм-канала monitor, сразу перед сиренами в акватории Азовского моря зафиксировали активность вражеской авиации.

Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в ряде телеграм-каналов стали сообщать о первых взрывах в Кривом Роге. Вероятно, там работала ПВО.

Также было сообщение, что в Днепропетровской области слышны звуки беспилотников. Звуки иранских "мопедов" слышали и в Запорожье. По словам местных жителей, там тоже раздавались взрывы.

Впоследствии власти подтвердили, что взрывы произошли в результате атаки дронов-камикадзе.

Пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется,

– отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев .

Кроме того, херсонские телеграм-каналы сообщили, что из Каховского района оккупанты запускают ракеты, вероятно, в сторону Запорожья. Одна из них отказалась лететь и взорвалась в воздухе

Смотрите видео из Днепропетровщины:

Как Россия применяет иранские дроны: коротко

Украинские защитники сбивают иранские дроны Shahed-136 как из стрелкового оружия, так и с истребителей и из ЗРК. Только на Юге приземлили около 50 таких беспилотников.

Специалисты уверяют, что дроны-камикадзе не способны изменить ситуацию на фронте. Однако они угрожают гражданским – оккупанты могут применять их для реализации своих террористических намерений.

В частности, ночью 5 октября россияне атаковали иранскими беспилотниками Белую Церковь. В городе зафиксировали 6 попаданий. В результате "прилетов" вспыхнул масштабный пожар.

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