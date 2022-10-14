Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители, в том числе маленькие дети.

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На Востоке и Юге раздаются сирены

Приблизительно в 23:42 14 октября в южных и восточных областях Украины начали раздаваться сирены из-за очередной угрозы вражеского обстрела. Воздушную тревогу объявили в:

  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожская области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Но ее объявили еще 4 апреля, то есть 193 дня назад.

В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы

По информации телеграм-канала monitor, сразу перед сиренами в акватории Азовского моря зафиксировали активность вражеской авиации.

Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в ряде телеграм-каналов стали сообщать о первых взрывах в Кривом Роге. Вероятно, там работала ПВО.

Также было сообщение, что в Днепропетровской области слышны звуки беспилотников. Звуки иранских "мопедов" слышали и в Запорожье. По словам местных жителей, там тоже раздавались взрывы.

Впоследствии власти подтвердили, что взрывы произошли в результате атаки дронов-камикадзе.

Пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется,
– отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Кроме того, херсонские телеграм-каналы сообщили, что из Каховского района оккупанты запускают ракеты, вероятно, в сторону Запорожья. Одна из них отказалась лететь и взорвалась в воздухе

Смотрите видео из Днепропетровщины:

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