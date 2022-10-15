В субботу, 15 октября, с высокой вероятностью, эти отключения произойдут в пиковые часы. В частности, вечером с 18:00 до 23:00.

На тему Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Черниговскую области призвали экономить свет: в какие часы

В Киеве может не быть света с 18:00 до 23:00

Из-за сложности повреждений инфраструктуры, отключения могут происходить более 4 часов. В то же время точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК Укрэнерго.

Список улиц, которых касаются отключения, будет размещен на сайте и соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Жителей Киева призывают вечером с 18:00 до 23:00 умеренно потреблять электроэнергию для того, чтобы поддержать энергосистему. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и тому подобного.

В "Укрэнерго" объяснили, почему просят экономить свет

В "Укрэнерго" рассказали, что эксплуатируют и обслуживают магистральные электросети – большие "автобаны", по которым на длинные расстояния передается ток большого напряжения.

В определенных местах, как сообщили в "Укрэнерго", эти "автобаны" имеют "развязки" – подстанции, где стоят большие трансформаторы, понижающие напряжение, чтобы дальше ток шел к потребителям уже по "дорогам областного и местного значения" с меньшей пропускной способностью.

Это линии низшего класса напряжения, которыми управляют операторы распределительных сетей (облэнерго).

Россия намеренно пытается разрушить подстанции, чтобы лишить света сразу как можно больше людей. В "Укрэнерго" подчеркнули, что в случае разрушения подстанции энергетики сразу пытаются запитать потребителей другими "дорогами".

Часто это линии класса "полевые тропы". Это энергопитание не такое надежное, как доставленное по "автобанам", и в этом главная причина, почему мы просим вас об экономии. Особенно в вечерние часы,

– говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Киевскую область

Российские военные в субботу, 15 октября, в очередной раз атаковали Киевскую область. Оккупанты около 7 утра нанесли ракетный удар по Киевской области.

В "Укрэнерго" подтвердили, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области.

В Офисе Президента призвали киевлян и жителей Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить свет.

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