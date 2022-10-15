Новину повідомив Сергій Коваленко – гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions. Він зауважив, що наразі – "відбій".

Зауважте Скільки часу українцям ще доведеться обмежувати використання електроенергії: пояснення уряду

Енергетики стабілізували ситуацію. Все буде Україна,

– мовиться у повідомленні.

Дізнатися про можливі відключення електроенергії кияни зможуть дізнаватися через спеціальний чат-бот від YASNO. Він сповіщатиме українців про сповіщатиме про енергетичну небезпеку, відбій, а також – графіки та географію відключень.