В контексті того, що росіяни влучають ракетами в критичну інфраструктуру, українцям потрібно бути готовими до віялових відключень світла. Однак на засіданні Кабміну 14 жовтня Шмигаль уже запевнив, що графік відключень електрики застосовувати не планують.

Читайте також Зеленський розповів, яка ситуація з відновленням електропостачання в Україні

Відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів

Початок засідання уряду розпочався з того, що прем'єр констатував стабілізацію роботи електромереж. За його словами, енергетична система відновлює свою роботу після атаки російських терористів 10 – 12 жовтня.

Графік примусових обмежень споживачів учора вже не застосовувався. Наразі наша енергосистема працює стабільно. Дякуємо українським енергетикам за їхні професіоналізм та мужність,

– сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд ухвалив на засіданні рішення про виділення коштів на ремонтні роботи. Гроші візьмуть з Резервного фонду, і вони підуть на відбудову регіонів, що постраждали, зокрема, від недавніх ракетних атак.

Йдеться про 300 млн гривень Київській області та 57 млн грн Сумській області. Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів,

– заявив прем'єр.

Глава Кабінету Міністрів переконаний, що стабільна робота нашої енергосистеми необхідна для того, аби продовжувала працювати економіка належним чином.

Зниження потужностей електромагістралей

Попри стабілізацію ситуації, наразі пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування. Енергетики працюють над тим, щоб розв'язувати цю проблему, однак їм потрібен час.

Читайте також Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Впродовж певного періоду, під час ремонтних робіт, знижуватимуть навантаження на мережі, щоб уникнути аварій. Влада також радить українцям економити електроспоживання у ранковий та вечірній час.

Варте уваги – у звільненому Ізюмі на Харківщині в жителів з'явилось світло: дивіться відео