В контексте того, что россияне попадают ракетами в критическую инфраструктуру, украинцам нужно быть готовыми к веерным отключениям света. Однако на заседании Кабмина 14 октября Шмыгаль заверил, что график отключений электричества применять не планируют.

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Восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов

Начало заседания правительства началось с того, что премьер констатировал стабилизацию работы электросетей. По его словам, энергетическая система возобновляет свою работу после атаки российских террористов 10 – 12 октября.

График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство приняло на заседании решение о выделении средств на ремонтные работы. Деньги возьмут из Резервного фонда, и они пойдут на восстановление пострадавших регионов, в частности, от недавних ракетных атак.

Речь идет о 300 млн. грн. Киевской области и 57 млн. грн. Сумской области. Это позволит быстро осуществить ремонты критически необходимых объектов, разрушенных и во время оккупации, и во время последних ракетных обстрелов,

– заявил премьер.

Глава Кабинета Министров убежден, что стабильная работа нашей энергосистемы необходима для того, чтобы продолжала работать экономика должным образом.

Снижение мощностей электромагистралей

Несмотря на стабилизацию ситуации, пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Энергетики работают над тем, чтобы решать эту проблему, однако им нужно время.

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В течение определенного периода во время ремонтных работ будут снижать нагрузки на сети во избежание аварий. Власти также советуют украинцам экономить электропотребление в утреннее и вечернее время.

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