Как восстанавливалось электроснабжение

В комментарии 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, рассказал, что с технической точки зрения прерывания в электроснабжении даже при худшем сценарии не продлятся более 12 часов.

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Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки.

По словам эксперта:

в городе Киев и Киевской области продолжительность остановки или прерывания энергоснабжения составляла не более 3 – 4 часов.

наиболее сложная ситуация, которая была в части электроснабжения, наблюдалась во Львовской области. Несмотря на сложности, электричество было восстановлено не позднее чем через 12 часов.



Что делать, если исчез свет / Инфографика 24 канала

Несмотря на все трудности, наиболее масштабные обстрелы украинская энергетическая система пережила.

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Повысят ли тарифы на свет и газ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания рассказал, что правительство вместе с местными властями:

накопили достаточное количество энергоресурсов,

подготовили сети,

закупили дополнительное оборудование,

обеспечивают ремонт поврежденной инфраструктуры.

Сейчас готовность к отопительному сезону по стране – более 90%.



Как действовать при отсутствии газа / Инфографика 24 канала

Премьер подчеркнул, что тарифы не будут повышаться ни на газ, ни на электроэнергию.

Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются,

– подчеркнул Шмигаль.

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