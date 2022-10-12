Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что каждой семье необходимо иметь запас необходимых базовых вещей – теплую одежду, свечи, фонарики, батарейки. Их важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло.

По теме ЕС совместно с ЕИБ помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры

Зимой тарифы на газ и тепло не будут повышаться

Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с местными властями:

накопили достаточное количество энергоресурсов,

подготовили сети,

закупили дополнительное оборудование,

обеспечивают ремонт поврежденной инфраструктуры.

Сейчас готовность к отопительному сезону по стране – более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры,

– заметил премьер.

Он добавил, что, несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осенью и зимой, следует их максимально экономить. Поэтому Шмыгаль обратился ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Так, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", – отметил глава правительства.

По его словам, это необходимость и вклад украинцев в победу. Ведь то, как наше государство пройдет зиму, зависит от каждого гражданина.

"Параллельно с этим правительство продолжает работу над стабилизацией функционирования рынков газа и электроэнергии. В частности, мы прекратили экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы сбалансировать собственную систему", – рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что тарифы не будут повышаться ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию.

Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются,

– добавил глава правительства.

Он подытожил, что российские оккупанты будут пытаться использовать холод как оружие. Хотя они думают, что так заставят украинцев капитулировать, этого не будет.

Обратите внимание! Правительство выделило 563 миллиона гривен 8 областям для приобретения дров. Их бесплатно раздадут населению в прифронтовых территориях, в частности, на Донетчине, Днепропетровщине, Черниговщине и т.д.