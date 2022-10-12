Денежная помощь на восстановление инфраструктуры

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 550 миллионов евро от ЕИБ помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.

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Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро. Еще 540 миллионов евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Также Шмигаль поблагодарил Европейский инвестиционный банк и Европейскую комиссию за последовательную поддержку Украины.

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