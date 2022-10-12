Денежная помощь на восстановление инфраструктуры
Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 550 миллионов евро от ЕИБ помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.
Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот
Всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро. Еще 540 миллионов евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.
Также Шмигаль поблагодарил Европейский инвестиционный банк и Европейскую комиссию за последовательную поддержку Украины.
Стоит ознакомиться Что пережила энергетическая инфраструктура Украины: последствия ракетных ударов
Ситуация с электроэнергией в Украине: коротко
- 10 октября Россия осуществила массовый ракетный обстрел Украины, выпустив более 80 ракет. В результате пострадало большое количество электростанций и подстанций. Некоторые города были практически полностью обесточены. Жителей Киева, Чернигова, Черкасс и областей, а также в Житомире ждали так называемые веерные отключения из-за нехватки мощности и в связи с необходимыми ремонтными работами.
- 11 октября россияне повторно произвели обстрел инфраструктурных объектов: Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, четыре подстанции во Леве.
- Поэтому украинцев снова призвали в вечернее время, с 17:00 по 23:00, минимизировать использование энергоприборов. Ими попросили пользоваться ночью или в обеденное время дня.
- Также в некоторых городах Украины населения будут ждать веерные отключения. Как это будет происходить в Киеве, раньше рассказывали здесь.
Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала