Грошова допомога на відновлення інфраструктури

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що 550 мільйонів євро від ЄІБ допоможуть покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 мільярда євро. Ще 540 мільйонів євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Також Шмигаль подякував Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку України.

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Ситуація з електроенергією в Україні: коротко

10 жовтня Росія здійснила масовий ракетний обстріл України, випустивши понад 80 ракет. Внаслідок цього постраждала велика кількість електростанцій та підстанцій. Деякі міста були практично повністю знеструмлені. На жителів Києва, Чернігова, Черкас та областей, а також в Житомирі чекали так звані віялові відключення через брак потужності та у зв'язку з необхідними ремонтними роботами.

11 жовтня росіяни повторно здійснили обстріл інфраструктурних об'єктів: Ладижинська ТЕС у Вінницькій області, чотири підстанції у Льові.

Через це українців знову закликали у вечірню пору, з 17:00 по 23:00, мінімізувати використання енергоприладів. Ними попросили користуватись вночі або в обідню пору дня.

Також у деяких містах України на населення чекатимуть віялові відключення. Як це відбуватиметься у Києві, раніше розповідали тут.

Як підготуватись до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу

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