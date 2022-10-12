Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що кожній родини необхідно мати запас необхідних базових речей – теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Їх важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло.
До теми ЄС спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури
Взимку тарифи на газ і тепло не підвищуватимуть
Шмигаль розповів, що уряд разом із місцевою владою:
- накопичили достатню кількість енергоресурсів,
- підготували мережі,
- закупили додаткове обладнання,
- забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.
Зараз готовність до опалювального сезону по країні – більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури,
– зауважив прем'єр.
Він додав, що попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, слід їх максимально економити. Тому Шмигаль звернувся до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години.
"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів", – зауважив глава уряду.
За його словами, це необхідність і внесок українців у перемогу. Адже те, як наша держава пройде цю зиму, залежить від кожного громадянина.
"Паралельно з цим уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема ми припинили експорт електроенергії до ЄС, аби збалансувати власну систему", – розповів Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що тарифи не підвищуватимуть ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію.
Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують,
– додав глава уряду.
Він підсумував, що російські окупанти намагатимуться використовувати холод як зброю. Хоч вони й думають, що так змусять українців капітулювати, цього не буде.