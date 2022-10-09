Дрова безкоштовно роздадуть жителям, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії.

До теми Опалювальний сезон в Україні: як підготуватися до найскладнішої за останні 30 років зими

Кому роздадуть дрова

Уряд виділив 563 мільйонів гривень 8 областям для придбання дров. Їх безкоштовно роздадуть населенню у прифронтових територіях. Мовиться про громади у:

Донецькій,

Дніпропетровській,

Чернігівській,

Харківській,

Сумській,

Херсонській,

Миколаївській,

Запорізькій областях.

Жителям деокупованої Херсонщини довезуть буржуйки

За дорученням Уряду, "Укрзалізниця" виробить 6 тисяч мобільних металевих печей (буржуйок) та додатково заготовить 6 тисяч кубів дров для Херсонської області.

Збройні Сили України продовжують звільнення Херсонщини, але на багатьох деокупованих територіях ми можемо не встигнути відновити опалювальну інфраструктуру. Робимо все можливе, аби забезпечити всіх українців теплом у цей найскладніший в нашій історії опалювальний сезон,

– написав Денис Шмигаль.

Зауважимо, що цієї зими через атаки Росії в Україні можливі відключення світла. Тож для цього також потрібно підготуватися.

До теми – новий опалювальний сезон може стати одним із найважчих: 24 канал