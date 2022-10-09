Дрова бесплатно раздадут жителям регионов, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий.

К теме Отопительный сезон в Украине: как подготовиться к самой сложной за последние 30 лет зиме

Кому раздадут дрова

Правительство выделило 563 миллиона гривен 8 областям для приобретения дров. Их бесплатно раздадут населению в прифронтовых территориях. Речь идет об общинах в:

Донецкой,

Днепропетровской,

Черниговской,

Харьковской,

Сумской,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожской области.

Жителям деоккупированной Херсонщины довезут буржуйки

По поручению правительства "Укрзалізниця" произведет 6 тысяч мобильных металлических печей (буржуек) и дополнительно заготовит 6 тысяч кубов дров для Херсонской области.

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение Херсона, но на многих деоккупированных территориях мы можем не успеть восстановить отопительную инфраструктуру. Делаем все возможное, чтобы обеспечить всех украинцев теплом в этот самый сложный в нашей истории отопительный сезон,

– написал Денис Шмыгаль.

Отметим, что этой зимой из-за атак России в Украине возможны отключения света. Поэтому к этому нужно подготовиться.

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