Для масованого обстрілу тримали резерв ракет

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст та політичний оглядач Іван Яковина. На його думку, це (масований ракетний обстріл – 24 канал) був козирем, якого тримали в рукаві.

Важливо Росія 10 жовтня показала свій максимум, її ракетні спроможності здулись, – військовий експерт

За його словами, готували цю атаку заздалегідь, наперед визначили цілі і тримали для цього якийсь резерв ракет.

Адже, як ми бачимо, Росія не може щодня проводити такі масовані ракетні обстріли. В них просто не вистачає ракет. Тому вони, швидше за все, тримали ці 50 чи 80 ракет у спеціальному резерві на випадок, якщо щось станеться. І от дещо сталося – підрив Кримського мосту,

– пояснив Яковина.

Він вважає, що Кремль тому і вирішив прийняти такі "заходи" та показати, що вони круті, ще й Суровікіна призначили.

"Все "зійшлося" в одному місці і вони вирішили зробити Суровікіна "героєм", який обстріляв Україну. Адже йому це не вперше – він обстрілював Алеппо, а до цього давив людей на танку", – зазначив журналіст.

Повне інтерв’ю з Іваном Яковиною: дивіться відео



Чому в Росії всі хвалять Суровікіна

На його думку, зараз у Росії всім дана "команда" – хвалити Суровікіна, бо треба хоч якась "хороша новина" для росіян.

Адже в них були всі новини погані. Тому в Кремлі вирішили хвалити Суровікіна, щоб згуртувати народ, бо росіяни почали помічати поразки. Тобто це просто піар-кампанія,

– запевнив Яковина.

Журналіст розповів, що люди, які були в Сирії з Суровікіним, кажуть, що він пересічна людина і займався там продажем російської зброї через підставні компанії.

"А в якості військового керівника він ніякий. В перший день свого призначення він просто запустив десятки ракет на Україну, половину з яких – збили", – додав він.

Яковина відзначив, що Кадиров, наприклад, його хвалить, щоб Суровікін у протистоянні глави Чечні з ФСБшниками був на його стороні.

Масовані ракетні обстріли України: основне