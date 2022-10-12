Для массированного обстрела держали резерв ракет

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист и политический обозреватель Иван Яковина. По его мнению, этот ( массированный ракетный обстрел – 24 канал) был козырем, которого держали в рукаве.

Важно Россия 10 октября показала свой максимум, ее ракетные способности сдулись, – военный эксперт

По его словам, готовили эту атаку заранее, заранее определили цели и держали для этого некий резерв ракет .

Ведь, как мы видим, Россия не может ежедневно проводить столь массированные ракетные обстрелы. У них просто не хватает ракет. Поэтому они, скорее всего, держали эти 50 или 80 ракет в специальном резерве на случай, если что произойдет. И вот кое-что произошло – подрыв Крымского моста,

– объяснил Яковина.

Он считает, что Кремль потому и решил принять такие "меры" и показать, что они крутые, еще и Суровикина назначили.

"Все "сошлось" в одном месте и они решили сделать Суровикина "героем", который обстрелял Украину . Ведь ему это не в первый раз - он обстреливал Алеппо, а до этого давил людей на танке", - отметил журналист.

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Почему в России все хвалят Суровикина

По его мнению, сейчас в России всем дана "команда" – хвалить Суровикина , потому что нужно хоть какая-то "хорошая новость" для россиян.

Ведь у них были все новости плохие. Поэтому в Кремле решили хвалить Суровикина, чтобы сплотить народ, потому что русские начали замечать поражение. То есть это просто пиар-кампания,

– заверил Яковина.

Журналист рассказал, что люди, находившиеся в Сирии с Суровикиным, говорят, что он рядовой человек и занимался там продажей российского оружия через подставные компании.

"А в качестве военного руководителя он никакой. В первый день своего назначения он просто запустил десятки ракет в Украину, половину из которых - сбили", - добавил он.

Яковина отметил, что Кадыров, например, его хвалит, чтобы Суровикин в противостоянии главы Чечни с ФСБшниками был на его стороне.

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