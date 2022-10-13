Як відновлювалося електропостачання

У коментарі 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, розповів, що з технічної точки зору переривання в електропостачанні навіть при найгіршому сценарії не триватимуть більше ніж 12 годин.

Цікаво Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Найбільш реалістичний сценарій в зупинці в електропостачанні – це близько 2 – 4 години. Практика крайніх трьох днів демонструє те, що наші енергетики – герої енергетичного фронту, й вони можуть розв'язати енергетичні питання за найкоротший термін.

За словами експерта:

у місті Київ та Київській області тривалість зупинки або переривання енергопостачання становила не більше, ніж 3 – 4 години.

найбільш складна ситуація, яка була у частині електропостачання, спостерігалася у Львівській області. Попри складнощі, електрика була відновлена не пізніше, аніж за 12 годин.



Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу

Попри усі труднощі, найбільш масштабний обстріл українська енергетична система пережила.

Актуально Чинний тариф на електроенергію діє до 30 жовтня: що буде далі

Чи підвищать тарифи на світло та газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання розповів, що уряд разом із місцевою владою:

накопичили достатню кількість енергоресурсів,

підготували мережі,

закупили додаткове обладнання,

забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

Зараз готовність до опалювального сезону по країні – більш ніж 90%.



Як діяти при відсутності газу / Інфографіка 24 каналу

Прем'єр наголосив, що тарифи не підвищуватимуть ані на газ, ані на електроенергію.

Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують,

– наголосив Шмигаль.

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.