Як відновлювалося електропостачання
У коментарі 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, розповів, що з технічної точки зору переривання в електропостачанні навіть при найгіршому сценарії не триватимуть більше ніж 12 годин.
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Найбільш реалістичний сценарій в зупинці в електропостачанні – це близько 2 – 4 години. Практика крайніх трьох днів демонструє те, що наші енергетики – герої енергетичного фронту, й вони можуть розв'язати енергетичні питання за найкоротший термін.
За словами експерта:
- у місті Київ та Київській області тривалість зупинки або переривання енергопостачання становила не більше, ніж 3 – 4 години.
- найбільш складна ситуація, яка була у частині електропостачання, спостерігалася у Львівській області. Попри складнощі, електрика була відновлена не пізніше, аніж за 12 годин.
Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу
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Чи підвищать тарифи на світло та газ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання розповів, що уряд разом із місцевою владою:
- накопичили достатню кількість енергоресурсів,
- підготували мережі,
- закупили додаткове обладнання,
- забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.
Як діяти при відсутності газу / Інфографіка 24 каналу
Прем'єр наголосив, що тарифи не підвищуватимуть ані на газ, ані на електроенергію.
Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують,
– наголосив Шмигаль.