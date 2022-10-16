З таким проханням звернулися одразу низка очільників ОВА, передає 24 канал.

До теми Втретє за день в Україні – масштабна тривога: не нехтуйте правилами безпеки

Зокрема, до українців звернулися:

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив: ворог запускає ракети по Україні. Поставтеся серйозно до своєї безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях!

Дмитро Лунін наголосив: ворог запускає ракети по Україні. Поставтеся серйозно до своєї безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях! Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: летять (ракети – 24 канал). Поставтеся серйозно.

Віталій Кім: летять (ракети – 24 канал). Поставтеся серйозно. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита: прошу усіх знайти безпечні місця та триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей. Не пересуватися вулицями, стежити за сигналами повітряної тривоги.

Віктор Микита: прошу усіх знайти безпечні місця та триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей. Не пересуватися вулицями, стежити за сигналами повітряної тривоги. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш: наполегливо прошу всіх негайно пройти в укриття!

Володимир Труш: наполегливо прошу всіх негайно пройти в укриття! Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович: небо дуже тривожне. Ворог запускає ракети по всій Україні!

Не легковажте і не забувайте про укриття.

Андрій Райкович: небо дуже тривожне. Ворог запускає ракети по всій Україні! Не легковажте і не забувайте про укриття. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк: повітряна тривога по всій країні, залишайтеся будь-ласка в укриттях.

Руслан Запаранюк: повітряна тривога по всій країні, залишайтеся будь-ласка в укриттях. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук: жителі Івано-Франківщини, повітряна тривога триває, залишайтесь в укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин також наголосив, що загроза ракетних обстрілів залишається дуже високою, тож слід перебувати в укритті. Водночас мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко проінформував, що ворожі дрони летять на Захід України. Один з них вже був помічений на Вінниччині.

Чи є вибухи

Телеграм-канали пишуть про вибухи у Кіровоградській області, що ймовірно були спричинені роботою ППО. Також у небі над Київщиною працює наша авіація. Голова Полтавської ОВА заявив, що у Кременчуцькому районі помічені повітряні об'єкти.

ЗМІ повідомляють про ймовірний запуск ракет Х-101 з Каспійського напрямку та злет ворожого Міг-31 з ракетою "Кинжал".

Зверніть увагу! Збити таку ракету дуже важко, тож краще не наражати себе на небезпеку.

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