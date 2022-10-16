Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві об 08:15. Уже через хвилину сирени вили вже у Київській, Полтавській і Черкаській областях. Нагадуємо, що ризик ракетного, артилерійського та удару дронами-камікадзе дуже високий. Тож не ігноруйте попередження та вирушайте до укриття.

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В яких областях лунали сирени

Київська;

Полтавська;

Черкаська;

Чернігівська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Херсонська області.

Зауважимо, що вже об 08:25 почали лунати відбої. Станом на 08:30 про ймовірну загрозу з неба повідомляли мешканців Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Вже об 08:36 карта повітряних тривог "позеленіла" у решті областей нашої держави.

Загрозу, як зазначають в "Оперативному ЗСУ", зафіксували поблизу північного кордону нашої держави. Там спостерігалася активність авіації ворога. Тоді ж повідомили, що зберігається можливість запуску ракет.

Зауважимо, що загроза зберігається не лише з Півночі. В акваторії Чорного моря перебувають 12 бойових кораблів. Усі вони дислокуються у ракетобезпечній зоні. Як зазначають в ОК "Південь", у бойовій готовності перебувають 3 ракетоносії, які у будь-який момент можуть випустити 12 ракет типу "Калібр".

Напередодні росіяни обстріляли Київщину

Нагадаємо, що 15 жовтня близько 07:00 російські військові завдали ракетного удару по Київщині. Ворог влучив в одну з громад області, повідомив тоді глава ОВА Олексій Кулеба.

Невдовзі в "Укренерго" зазначили, що окупанти пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. На місцях влучання тоді вже працювали експерти. Вони займалися відновленням живлення як Києва, так і центрального регіону.

Згодом компанія попередила мешканців, що можуть запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Тож мешканців усіх регіонів попрохали слідкувати за повідомленнями, які надсилатиме Обленерго.

Тоді ж закликали заощадливо ставитися до споживання світла. Мешканців попрохали з 17:00 до 23:00 мінімізувати використання приладів. Це дозволить зменшити навантаження на систему та швидше завершити ремонтні роботи.

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