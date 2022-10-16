Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве в 08:15. Уже через минуту сирены выли уже в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Напоминаем, что риск ракетного, артиллерийского и удара дронами-камикадзе очень высок. Не игнорируйте предупреждение и отправляйтесь к укрытию.

Читайте также Щит Запада по современной ПВО: как и чем Украина будет закрывать небо от российских ракет

В каких областях звучали сирены

Киевская;

Полтавская;

Черкасская;

Черниговская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Херсонская области.

Отметим, что уже в 08:25 начали раздаваться отбои. По состоянию на 08:30 о вероятной угрозе с неба сообщали жители Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Уже в 08:36 карта воздушных тревог "позеленела" в остальных областях нашего государства.

Угрозу, как отмечают в "Оперативном ВСУ", зафиксировали вблизи северной границы нашего государства. Там наблюдалась активность авиации врага. Тогда же сообщили, что сохраняется возможность запуска ракет.

Отметим, что угроза сохраняется не только с севера. В акватории Черного моря находятся 12 боевых кораблей. Все они дислоцируются в ракетобезопасной зоне. Как отмечают в ОК "Юг", в боевой готовности находятся 3 ракетоносителя, которые в любой момент могут выпустить 12 ракет типа "Калибр".

Накануне россияне обстреляли Киевщину

Напомним, что 15 октября около 07:00 российские военные нанесли ракетный удар по Киевщине. Враг попал в одну из общин области, сообщил тогда глава ОВА Алексей Кулеба.

Вскоре в "Укрэнерго" отметили, что оккупанты повредили объект энергетической инфраструктуры. На местах попадания тогда уже работали эксперты. Они занимались возобновлением питания как Киева, так и центрального региона.

Впоследствии компания предупредила жителей, что могут вводить графики аварийных отключений света. Жителей всех регионов попросили следить за сообщениями, которые будет посылать Облэнерго.

Тогда же призвали бережно относиться к потреблению света. Жителей просили с 17:00 до 23:00 минимизировать использование приборов. Это позволит снизить нагрузку на систему и быстрее завершить ремонтные работы.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео